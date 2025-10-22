В Одесі викрили лікарів, які продавали "липові" довідки ВЛК для ухилянтів

Працівники ДБР викрили та заблокували спробу підриву мобілізації в Одесі комісією лікарів ВЛК Приморського РТЦК та СП Одеси.

Вони видавали військовозобов’язаним "липові" висновки про проходження військово-лікарської комісії без їх фактичної присутності. Такі "довідки" давали можливість призовникам незаконно оформити відстрочку від служби.

За даними слідства, члени ВЛК мали попередні "платні" домовленості з учасниками масштабної корупційної схеми, яких працівники ДБР викрили раніше.

В бюро зазначили, що організував оборудку місцевий мешканець, який залучив до неї співробітника Центру забезпечення службової діяльності Міноборони та Генштабу ЗСУ, працівника Приморського РТЦК та СП та ще двох знайомих.

Ділки пропонували охочим уникнути військової служби за 16 тисяч доларів. Обвинувальні акти щодо них вже скеровані до суду.

Наразі чотирьом членам військово-лікарської комісії повідомлено про підозру у службовому підробленні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Наразі вирішується питання щодо відсторонення від посад.

Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.

Досудове розслідування триває, щоб встановити повне коло осіб причетних до оборудки.