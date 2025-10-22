UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

В Одесі викрили лікарів, які продавали "липові" довідки ВЛК для ухилянтів

Фото: в Одесі викрили лікарів, які продавали “липові” довідки ВЛК (armyinform.com.ua)
Автор: Каріна Левицька

ДБР викрило схему в одеському ТЦК. Лікарі видавали фіктивні висновки ВЛК без присутності призовників, що дозволяло ухилитися від мобілізації за гроші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Працівники ДБР викрили та заблокували спробу підриву мобілізації в Одесі комісією лікарів ВЛК Приморського РТЦК та СП Одеси.

Вони видавали військовозобов’язаним "липові" висновки про проходження військово-лікарської комісії без їх фактичної присутності. Такі "довідки" давали можливість призовникам незаконно оформити відстрочку від служби.

За даними слідства, члени ВЛК мали попередні "платні" домовленості з учасниками масштабної корупційної схеми, яких працівники ДБР викрили раніше.

В бюро зазначили, що організував оборудку місцевий мешканець, який залучив до неї співробітника Центру забезпечення службової діяльності Міноборони та Генштабу ЗСУ, працівника Приморського РТЦК та СП та ще двох знайомих.

Ділки пропонували охочим уникнути військової служби за 16 тисяч доларів. Обвинувальні акти щодо них вже скеровані до суду.

Наразі чотирьом членам військово-лікарської комісії повідомлено про підозру у службовому підробленні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Наразі вирішується питання щодо відсторонення від посад.

Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.

Досудове розслідування триває, щоб встановити повне коло осіб причетних до оборудки.

Нагадаємо, що на початку місяця у Дніпрі військовий ТЦК безпідставно знімав придатних до служби родичів і знайомих з військового обліку через "Оберіг". Серед них був і його брат.

Раніше ми також писали про ліквідацію ще однієї схеми ухилення від мобілізації в Одеській області.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаТЦК