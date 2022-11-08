В Одесі виготовляли довідки про непридатність до армії за 65 000 гривень (фото)

"Вартість одного пакету документів складала 65 тисяч гривень. До нього входили підроблені посвідчення військовозобов’язаного, довідка військово-лікарської комісії та довідка центру комплектування і соціальної підтримки", - пояснив керівник Департаменту міграційної поліції Юрій Пархоменко.

За його словами, кошти надсилались на банківські картки, оформлені на підставних осіб, які так само залучались до відправлення документів. Кримінальний заробіток в окремі дні складав понад 130 тисяч гривень.

При проведенні слідчо-оперативних заходів правоохоронці встановили місце розташування підпільної типографії та фотостудії, де виготовлення підроблених документів було поставлено на конвеєр. Забезпечував її роботу 27-річний місцевий житель, який мав відповідні навички цифрової обробки документів та їх підготовки.

Наразі правоохоронці вилучили обладнання, яке використовувалось для злочинної діяльності. Хлопцю повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Йому загрожує покарання у вигляді ув’язнення на строк до семи років.