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В Одесі виготовляли довідки про непридатність до армії за 65 000 гривень (фото)

Фото: В Одесі виготовляли довідки про непридатність до армії за 65 000 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В Одесі підпільна друкарня виготовляла довідки про непридатність до служби в армії. З такими "документами" чоловіки призовного віку могли безперешкодно виїхати за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУНП в Одеській області.

"Вартість одного пакету документів складала 65 тисяч гривень. До нього входили підроблені посвідчення військовозобов’язаного, довідка військово-лікарської комісії та довідка центру комплектування і соціальної підтримки", - пояснив керівник Департаменту міграційної поліції Юрій Пархоменко.

За його словами, кошти надсилались на банківські картки, оформлені на підставних осіб, які так само залучались до відправлення документів. Кримінальний заробіток в окремі дні складав понад 130 тисяч гривень.

При проведенні слідчо-оперативних заходів правоохоронці встановили місце розташування підпільної типографії та фотостудії, де виготовлення підроблених документів було поставлено на конвеєр. Забезпечував її роботу 27-річний місцевий житель, який мав відповідні навички цифрової обробки документів та їх підготовки.

Наразі правоохоронці вилучили обладнання, яке використовувалось для злочинної діяльності. Хлопцю повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Йому загрожує покарання у вигляді ув’язнення на строк до семи років.

Нагадаємо, що в Одесі лікарі та посадовці видавали довідки про непридатність до армії за 7000 доларів.

Також в Одеській області затримали жінку, яка організувала незаконну схему для вивозу чоловіків за кордон.

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