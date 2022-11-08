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В Одессе изготовляли справки о непригодности к армии за 65 000 гривен (фото)

Фото: В Одессе производили справки о непригодности в армии за 65 000 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Одессе подпольная типография производила справки о непригодности к службе в армии. С такими "документами" мужчины призывного возраста могли беспрепятственно уехать за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУНП в Одесской области.

"Стоимость одного пакета документов составляла 65 тысяч гривен. В него входили поддельные удостоверения военнообязанного, справка военно-врачебной комиссии и справка центра комплектования и социальной поддержки", - объяснил руководитель Департамента миграционной полиции Юрий Пархоменко.

По его словам, средства направлялись на банковские карты, оформленные на подставных лиц, которые также привлекались к отправке документов. Уголовный заработок в отдельные дни составил более 130 тысяч гривен.

При проведении следственно-оперативных мероприятий правоохранители установили местонахождение подпольной типографии и фотостудии, где изготовление поддельных документов было поставлено на конвейер. Обеспечивал ее работу 27-летний местный житель, у которого были соответствующие навыки цифровой обработки документов и их подготовки.

Правоохранители изъяли оборудование, которое использовалось для преступной деятельности. Парню сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Ему грозит наказание в виде заключения сроком до семи лет.

Напомним, что в Одессе врачи и чиновники выдавали справки о негодности в армию за 7000 долларов.

Также в Одесской области задержана женщина , которая организовала незаконную схему для вывоза мужчин за границу.

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