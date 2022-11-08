В Одессе изготовляли справки о непригодности к армии за 65 000 гривен (фото)

"Стоимость одного пакета документов составляла 65 тысяч гривен. В него входили поддельные удостоверения военнообязанного, справка военно-врачебной комиссии и справка центра комплектования и социальной поддержки", - объяснил руководитель Департамента миграционной полиции Юрий Пархоменко.

По его словам, средства направлялись на банковские карты, оформленные на подставных лиц, которые также привлекались к отправке документов. Уголовный заработок в отдельные дни составил более 130 тысяч гривен.

При проведении следственно-оперативных мероприятий правоохранители установили местонахождение подпольной типографии и фотостудии, где изготовление поддельных документов было поставлено на конвейер. Обеспечивал ее работу 27-летний местный житель, у которого были соответствующие навыки цифровой обработки документов и их подготовки.

Правоохранители изъяли оборудование, которое использовалось для преступной деятельности. Парню сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Ему грозит наказание в виде заключения сроком до семи лет.