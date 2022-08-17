В Одессе врачи и чиновники выдавали справки о непригодности к армии за 7000 долларов

В Одессе врачи и чиновники подделывали справки о непригодности к службе в армии. С такими "документами" мужчины призывного возраста могли беспрепятственно выехать за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

По данным следователей, к схеме причастны врачи военно-врачебной комиссии и должностные лица Малиновского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Одессы.

Они предлагали мужчинам оформить справку о непригодности. Военнообязанным приписывали несуществующие заболевания. С такой справкой мужчины могли выехать из Украины. За свои услуги мошенники брали 7 тысяч долларов.

Правоохранители задержали двух человек во время выдачи документов. По месту их работы и проживания проводят обыски. Также правоохранители ищут лиц, которые уже получили фальшивые документы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 332 УК Украины.

Фото: в Одессе разоблачили врачей и чиновников, которые выдавали поддельные справки о непригодности к армии (facebook.com/pgo.gov.ua)