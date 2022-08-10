Фиктивный отец. Одесситка организовала незаконную схему для вывоза мужчин за границу
Одесситка организовала незаконную схему для вывоза военнообязанных мужчин за границу, оформляя документы на опекунство своего приемного сына.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.
По данным следствия, 29-летняя жительница Одессы вывозила мужчин в сопровождении приемного 15-летнего сына. До этого она изготавливала фиктивные документы об опекунстве. За свои "услуги" мошенница требовала 1500 долларов.
Одесситка помогла сбежать за границу трем мужчинам. Во время последней попытки ее задержали пограничники.
По данному факту открыли уголовное дело по нескольким статьям УКУ. Мошеннице грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества или без таковой.
Напомним, гражданин Румынии организовал схему перевозки мужчин призывного возраста по чужим паспортам иностранцев.
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