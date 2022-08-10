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Фиктивный отец. Одесситка организовала незаконную схему для вывоза мужчин за границу

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Белгород-Днестровский, Среда 10 августа 2022 16:33
Фиктивный отец. Одесситка организовала незаконную схему для вывоза мужчин за границу Фото: одесситка незаконно вывозила мужчин за границу (dpsu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Одесситка организовала незаконную схему для вывоза военнообязанных мужчин за границу, оформляя документы на опекунство своего приемного сына.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

По данным следствия, 29-летняя жительница Одессы вывозила мужчин в сопровождении приемного 15-летнего сына. До этого она изготавливала фиктивные документы об опекунстве. За свои "услуги" мошенница требовала 1500 долларов.

Одесситка помогла сбежать за границу трем мужчинам. Во время последней попытки ее задержали пограничники.

По данному факту открыли уголовное дело по нескольким статьям УКУ. Мошеннице грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, гражданин Румынии организовал схему перевозки мужчин призывного возраста по чужим паспортам иностранцев.

Также ранее РБК-Украина рассказывало о том, кому и при каких обстоятельствах можно покинуть Украину.

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Государственная пограничная служба Одесса мошенническая схема выезд за границу
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