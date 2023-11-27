В Одесі відновили роботу котельні після аварії через негоду

За словами чиновника, зараз у тестовому режимі дають тепло для 120 тисяч мешканців Одеси. Опалення має з'явитися у будинках до завтрашнього ранку.

"Відновлена робота пошкодженої внаслідок негоди котельні. Зараз у тестовому режимі надається тепло для 120 тисяч абонентів в Одесі. До ранку в оселях людей має бути тепло", - розповів голова ОВА.

Також представник адміністрації висловив вдячність працівникам комунального підприємства "ТМО", спеціалістам "Одесагаз", міській владі, а також співробітникам Державної служби з надзвичайних ситуацій та всім працівникам аварійних служб за виконану ремонтну роботу.

Що передувало

Влада Одеси повідомляла цього ранку, що всі районні великі котельні, які вчора були відключені через перепади напруги електроенергії, продовжили працювати і подають тепло в будинки. Окрім котельні на вул. Паустовського, де вчора через негоду впала труба заввишки понад 100 метрів.

Зазначимо також, що в Одесі через негоду станом на ранок 27 листопада було зафіксовано 78 обривів контактної мережі міського електротранспорту. Влада регіону заявляла, що до райвідділів поліції надійшло 71 повідомлення про ДТП, з яких 9 повідомлень з інформацією про постраждалих.

В Одесі та області весь день велися роботи з ліквідації наслідків.

У регіоні через негоду були й жертви. Так, станом на цей вечір відомо про п'ятьох загиблих. Як заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, також через стихію в країні постраждали майже двадцять людей.

Негода в Україні

Нагадаємо, 26 листопада Одеську область накрила негода, яка призвела до обмеженого або ж повного перекриття руху низкою трас. Лише за кілька годин вранці сталось майже 50 ДТП. Усі подробиці - у матеріалі РБК-Україна за цим посиланням.