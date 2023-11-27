RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Одессе возобновили работу котельной после аварии из-за непогоды

Фото: работа котельной в Одессе, где ветер обвалил трубу, уже восстановлена (t.me/odeskaODA)
Автор: Владимир Костырин

В Одессе восстановили работу котельной на ул. Паустовского, на которой из-за непогоды и мощного ветра в ночь на 27 ноября произошло обрушение стометровой трубы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

По словам чиновника, в настоящее время в тестовом режиме дают тепло для 120 тысяч жителей Одессы. Отопление должно появиться в домах до завтрашнего утра.

"Возобновлена работа поврежденной в результате непогоды котельной. Сейчас в тестовом режиме предоставляется тепло для 120 000 абонентов в Одессе. До утра в домах людей должно быть тепло", - рассказал глава ОВА.

Также представитель администрации выразил благодарность работникам коммунального предприятия "ТМО", специалистам "Одессагаз", городским властям, а также сотрудникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и всем работникам аварийных служб за проделанную ремонтную работу.

Что предшествовало

Власти Одессы сообщали этим утром, что все районные большие котельные, которые вчера были отключены из-за перепадов напряжения электроэнергии, продолжили работать и подают тепло в дома. Кроме котельной на ул. Паустовского, где вчера из-за непогоды упала труба высотой более 100 метров.

Отметим также, что в Одессе из-за непогоды по состоянию на утро 27 ноября было зафиксировано 78 обрывов контактной сети городского электротранспорта. Власти региона заявляли, что, в райотделы полиции поступило 71 сообщение о ДТП, из которых 9 сообщений с информацией о пострадавших.

В Одессе и области весь день велись работы по ликвидации последствий. 

В регионе из-за непогоды были и жертвы. Так, по состоянию на этот вечер известно о пяти погибших. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, также из-за стихии в стране пострадали почти двадцать человек. 

Непогода в Украине

Напомним, 26 ноября Одесскую область накрыла непогода, которая привела к ограниченному или полному перекрытию движения рядом трасс. Только через несколько часов утром произошло почти 50 ДТП. Все подробности - в материале РБК-Украина по этой ссылке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаНепогода в Украине