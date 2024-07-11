В Одесі відкрили для купання ще п'ять пляжів

Пляжний сезон в Одесі

Нагадаємо, цього літа одеські пляжі поступово відкривають для купання та відпочинку, проте перед цим їх перевіряють на безпеку.

Раніше повідомлялося, що в Одесі та області цього року планують відкрити для відвідування 20 пляжів.

Нещодавно в Одесі стали доступними ще чотири пляжі.

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