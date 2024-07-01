В Одесі розширили список дозволених пляжів: де відкритий доступ до моря
В Одесі для відпочиваючих стали доступними ще чотири пляжі. Спільний наказ щодо доступу людей до пляжних ділянок вже підписано.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера в Telegram.
"Підписали спільний з Командувачем оперативним стратегічним угрупованням військ "Одеса" наказ про доступ людей до пляжних ділянок", - зазначає Кіпер.
Так, відсьогодні ще чотири додаткових офіційно відкритих зони в Одесі:
- інклюзивний пляж;
- пляж "True Man Sun of a Beach";
- два пляжі "Red Line".
Як зазначив голова Одеської ОВА, список буде доповнюватися (по мірі проходження перевірок).
"Під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від 2-х балів та в темну пору доби - перебування людей біля моря заборонено!", - наголосив Кіпер.
Пляжі в Одесі
Напередодні повідомлялося, що одеські пляжі планують відкрити на літній сезон 2024 року, проте перед цим їх мають перевірити на безпеку.
Нещодавно повідомлялося, що в Одесі та Одеській області планують відкрити цього року для відвідування 20 пляжів.
Додамо, що у 2023 році в Одесі на купальний сезон відкривали 6 пляжів. Це сталося у серпні.
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