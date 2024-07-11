В Одессе открыли для купания еще пять пляжей

Пляжный сезон в Одессе

Напомним, этим летом одесские пляжи постепенно открывают для купания и отдыха, однако перед этим их проверяют на безопасность.

Ранее сообщалось, что в Одессе и области в этом году планируют открыть для посещения 20 пляжей.

Недавно в Одессе стали доступны еще четыре пляжа.

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