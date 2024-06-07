В Одесі планують відкрити пляжі: названо дату

В Одесі та області планують відкрити пляжі з 8 червня. Загалом мова йде про 20 локацій, які наразі перевіряють щодо безпечності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Людей не стримати. Вони хочуть відпочивати, оздоровлення отримувати. Наш природний вітамін, наше сонце, наше Чорне море, наші пляжі сьогодні не замінить, мабуть, ніякий комплекс вітамінів, який би ми не пропонували. Тому ми намагаємося якомога більше зробити відкритих пляжів", - розповів він.

До того ж, додатково щодо відкриття пляжів до ОВА звернулася адміністрація села Фонтанка та Ізмаїльська РВА. За даними Кіпера, там планують дозволити людям відпочивати у лагуні у селі Приморське.

За словами голови ОВА також сподіваються відкрити туристичний маршрут каналами у місті Вилкове.

"Там є дві застороги: перша - це, звичайно, військова, друга - там поруч кордон із Румунією. І сьогодні (6 червня, - ред) з прикордонниками вже отримали навіть дозвіл щодо проходження на човнах по каналах", - зазначив Кіпер.

Пляжі у Одесі

Спочатку повідомлялося, що одеські пляжі планують відкрити на літній сезон 2024 року, проте перед цим їх мають перевірити на безпеку. Нещодавно повідомлялося, що в Одесі та Одеській області планують відкрити цього року для відвідування 20 пляжів.

Додамо, що в 2023 році в Одесі на купальний сезон відкривали 6 пляжів. Це сталося у серпні.