У Сирії стався землетрус, поштовхи відчувалися в Ізраїлі та Лівані

Зазначається, що епіцентр поштовхів був зафіксований біля міста Хама о 23:56 за місцевим часом. За даними різних моніторингових служб, магнітуда поштовхів становила від 5,0 до 5,5 за шкалою Ріхтера.

Слабкі поштовхи відчувалися в Алеппо за 121 км від епіцентру.

Також поштовхи відчули жителі північних районів Ізраїлю та Лівану.

Джерело: Volcano Discovery (volcanodiscovery.com)

BREAKING: A magnitude 5.5 earthquake has just struck near the Syrian capital of Damascus, with heavy shaking being felt across Syria, Lebanon, Jordan, and Palestine, local media reports. pic.twitter.com/YfDpNVcmY9