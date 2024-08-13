У Сирії стався землетрус, поштовхи відчувалися в Ізраїлі та Лівані
У Сирії стався потужний землетрус магнітудою понад 5,0 балів за шкалою Ріхтера.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на European-Mediterranean Seismological Centre та видання The Times of Israel.
Зазначається, що епіцентр поштовхів був зафіксований біля міста Хама о 23:56 за місцевим часом. За даними різних моніторингових служб, магнітуда поштовхів становила від 5,0 до 5,5 за шкалою Ріхтера.
Слабкі поштовхи відчувалися в Алеппо за 121 км від епіцентру.
Також поштовхи відчули жителі північних районів Ізраїлю та Лівану.
Джерело: Volcano Discovery (volcanodiscovery.com)
BREAKING: A magnitude 5.5 earthquake has just struck near the Syrian capital of Damascus, with heavy shaking being felt across Syria, Lebanon, Jordan, and Palestine, local media reports. pic.twitter.com/YfDpNVcmY9— World Times (@WorldTimesWT) August 12, 2024
Потужні землетруси
Нагадаємо, всередині квітня в Японії стався землетрус магнітудою 6,4 бали неподалік атомної електростанції Іката в місті Ехіме.
3 квітня потужний землетрус магнітудою 7,2 бали сколихнув Тайвань. Епіцентр поштовхів розташовувався на глибині 15,5 км біля міста Хуалянь.
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