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В Одессе почувствовали землетрясение: что известно

Понедельник 16 сентября 2024 18:13
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В Одессе почувствовали землетрясение: что известно Фото: Одесса (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

В Одессе местные жители почувствовали землетрясение, которое сегодня произошло в Румынии. Его магнитуда составила 5,3 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Одессы Геннадия Труханова.

Сообщается, что землетрясение ощутили также в Болгарии, Молдове и Украине, в частности, в Одессе.

Труханов отметил, что информация о повреждениях или пострадавших в городе не поступала.

Впоследствии Олег Кипер, председатель Одесской ОГА, добавил, что на юге Одесской области землетрясение, предварительно, достигло 2-4 баллов. Толчки ощущались также в других районах области. Он отметил, что сейчас информация уточняется.

Землетрясения в Украине

Землетрясения в Украине происходят редко, однако время от времени украинские регионы ощущают их толчки. Например, последнее заметное землетрясение в Одесской области произошло 14 января 2023 года. Магнитуда этого землетрясения составила около 4,6 балла по шкале Рихтера. Толчки ощущали жители Одессы, а также частично жители соседних регионов. Тогда источник землетрясения также находился в Румынии, в сейсмически активной зоне Вранча, время от времени вызывающей толчки в Украине.

Ученые отмечают, что зона Вранча является главным источником наиболее ощущаемых в Украине землетрясений, особенно в юго-западных областях.

Ранее мы сообщали, что у берегов Крыма было зафиксировано землетрясение. Он состоялся 1 сентября, а его магнитуда составила 3,5 балла по шкале Рихтера.

В прошлом месяце землетрясение также произошло в Сирии, а его толчки почувствовали в Ливане и Израиле.

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