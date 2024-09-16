В Одессе почувствовали землетрясение: что известно

В Одессе местные жители почувствовали землетрясение, которое сегодня произошло в Румынии. Его магнитуда составила 5,3 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Одессы Геннадия Труханова .

Сообщается, что землетрясение ощутили также в Болгарии, Молдове и Украине, в частности, в Одессе.

Труханов отметил, что информация о повреждениях или пострадавших в городе не поступала.

Впоследствии Олег Кипер, председатель Одесской ОГА, добавил, что на юге Одесской области землетрясение, предварительно, достигло 2-4 баллов. Толчки ощущались также в других районах области. Он отметил, что сейчас информация уточняется.

Землетрясения в Украине

Землетрясения в Украине происходят редко, однако время от времени украинские регионы ощущают их толчки. Например, последнее заметное землетрясение в Одесской области произошло 14 января 2023 года. Магнитуда этого землетрясения составила около 4,6 балла по шкале Рихтера. Толчки ощущали жители Одессы, а также частично жители соседних регионов. Тогда источник землетрясения также находился в Румынии, в сейсмически активной зоне Вранча, время от времени вызывающей толчки в Украине.

Ученые отмечают, что зона Вранча является главным источником наиболее ощущаемых в Украине землетрясений, особенно в юго-западных областях.