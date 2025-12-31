В Одесі уламки дрону РФ знищили посилки "Нової пошти" на понад 2 млн гривень

Під час нічної атаки на Одесу уламки ворожого безпілотника впали на територію автодвору сортувального термінала "Нової пошти". Збитки оцінюють у 2,3 мільйона гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Нової пошти" у Telegram.
"У ніч на 31 грудня під час масованої атаки на Одещину уламки ворожого дрону впали на територію автодвору сортувального термінала Нової пошти", - йдеться у повідомленні.
Як розповіли у компанії, всі працівники перебували в укритті та не постраждали.
Втім, через попадання уламків сталося займання причепу вантажного автомобіля, в якому знаходилося 110 посилок загальною оголошеною вартістю 2,3 мільйона гривень. Всі вони знищені.
У компанії запевнили, що компенсують втрату відправлень і вже зв’язуються з клієнтами щодо відшкодування. Термінал уже відновив роботу.
У ніч на 31 грудня армія РФ вчергове атакувала Одесу ударними безпілотниками. Під обстріл потрапили об'єкти енергетичної та логістичної інфраструктури, а також житлові будинки.
Внаслідок атаки частина обласного центру залишилася без електро-, водо- та теплопостачання.
Спочатку повідомлялося про чотирьох постраждалих, проте за оновленою інформацією їхня кількість зросла до шести.
Усі постраждалі - члени двох родин, серед них троє дітей віком від 7 місяців до 14 років. П’ятеро осіб госпіталізовані, у тому числі діти.
За даними місцевої влади, в Одесі пошкоджено чотири багатоквартирні житлові будинки, щонайменше 14 автомобілів та приватні гаражі.
На місцях подій розгорнуто оперативний штаб, мобільний пункт незламності та пункт обігріву ДСНС. Працюють рятувальники, медики, комунальні та соціальні служби.
Також в ОВА показали наслідки ворожого удару по Одесі.