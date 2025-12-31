RU

В Одессе обломки дрона РФ уничтожили посылки "Новой почты" на более чем 2 млн гривен

Фото: в Одессе обломки дрона РФ уничтожили посылки "Новой почты" (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ірина Глухова

Во время ночной атаки на Одессу обломки вражеского беспилотника упали на территорию автодвора сортировочного терминала "Новой почты". Убытки оцениваются в 2,3 миллиона гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Новой почты" в Telegram.

"В ночь на 31 декабря во время массированной атаки в Одесской области обломки вражеского дрона упали на территорию автодвора сортировочного терминала Новой почты", - говорится в сообщении.

Как рассказали в компании, все работники находились в укрытии и не пострадали.

Впрочем, из-за попадания обломков произошло возгорание прицепа грузового автомобиля, в котором находилось 110 посылок общей объявленной стоимостью 2,3 миллиона гривен. Все они уничтожены.

В компании заверили, что компенсируют потерю отправлений и уже связываются с клиентами относительно возмещения. Терминал уже возобновил работу.

 

 

Атака на Одессу 31 декабря

В ночь на 31 декабря армия РФ в очередной раз атаковала Одессу ударными беспилотниками. Под обстрел попали объекты энергетической и логистической инфраструктуры, а также жилые дома.

В результате атаки часть областного центра осталась без электро-, водо- и теплоснабжения.

Сначала сообщалось о четырех пострадавших, однако по обновленной информации их количество возросло до шести.

Все пострадавшие - члены двух семей, среди них трое детей в возрасте от 7 месяцев до 14 лет. Пять человек госпитализированы, в том числе дети.

По данным местных властей, в Одессе повреждены четыре многоквартирных жилых дома, по меньшей мере 14 автомобилей и частные гаражи.

На местах событий развернут оперативный штаб, мобильный пункт несокрушимости и пункт обогрева ГСЧС. Работают спасатели, медики, коммунальные и социальные службы.

Также в ОВА показали последствия вражеского удара по Одессе.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаНова поштаВойна в УкраинеДрони