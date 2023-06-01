В Одесі трапилась аварія на підстанції: без світла було майже 10 тисяч споживачів

Сьогодні в Одесі сталося аварійне відключення обладнання на одній із підстанцій міста. Через це майже 10 тисяч споживачів залишались без світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську".
Повідомляється, що сьогодні о 12:47 сталося аварійне відключення обладнання на одній із підстанцій Одеси. Без електроенергії тимчасово залишилися 9800 клієнтів, що проживають в мікрорайоні Черемушки.
Проте о 13:11 енергетики заживили споживачів від резервного джерела та зʼясовують деталі аварії.
Окрім того, через аварію на підстанції тимчасово призупинено рух трамвайних маршрутів №10,13 та тролейбусних маршрутів №9,10,12.
Масштабне відключення світла
Нагадаємо, 30 травня через спрацювання автоматики на енергетичній інфраструктурі у низці міст Україні зникло світло. Відключення торкнулося майже 2 млн абонентів у 12 областях України.
Через аварійну ситуацію відбулися тимчасові відключення електроенергії й у сусідній Молдові.
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