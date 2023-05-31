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Наймасштабніше з лютого. Відключення світла у вівторок сталося не через обстріли

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Середа 31 травня 2023 00:11
Наймасштабніше з лютого. Відключення світла у вівторок сталося не через обстріли Фото: у Міненергетики пояснили масове відключення світла в Україні (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Масове тимчасове відключення світла в Україні, що сталося 30 травня вдень, торкнулося майже 2 мільйонів абонентів. Найбільше одночасне знеструмлення споживачів із лютого зараз сталося не через ворожі обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву міністерства енергетики України у Facebook.

Загалом без світла у вівторок одночасно залишилося майже 2 мільйони абонентів у 12 областях:

  • Вінницька область,
  • Дніпропетровської області
  • Донецької області,
  • Запорізької області,
  • Києві та Київській області,
  • Кіровоградської області,
  • Миколаївської області,
  • Одеської області,
  • Полтавської області,
  • Харківської області,
  • Хмельницької області,
  • Черкаської області.

"Це найбільша кількість одночасно знеструмлених споживачів починаючи з лютого, коли завдяки зусиллям енергетиків, зокрема атомників, вдалося додати генерації в систему та скасувати графіки відключень електроенергії", - зазначають у Міненерго.

У відомстві нагадали, що тоді графіки довелося запровадити через масштабні російські обстріли та пошкодження енергетичної інфраструктури.

Наразі причина відключень - не обстріли

При цьому 30 травня ворожих масованихобстрілів та влучань в енергетичну інфраструктуру не було зафіксовано.

Як зазначається, наразі причиною відключень стала розсинхронізація енергосистеми України через надзвичайну ситуацію, яка відбулася в оператора системи передачі електроенергії 30 травня близько 13:00.

Як пояснюють у міністерстві, це призвело до аварійних відключень та тимчасового знеструмлення абонентів.

"Генерація повністю покриває потреби споживачів, відключення абонентів не планувалося", - йдеться у заяві.

Масові відключення світла

Нагадаємо, що у вівторок, 30 травня, у Києві, Харкові, Полтаві, Вінниці та Сумах відбулися раптові масові відключення електроенергії.

Як пояснили пізніше у ДТЕК, причиною відключень стало спрацювання автоматики на енергетичній інфраструктурі. Нині електропостачання відновлюють.

Для встановлення причин масових відключень та недопущення їх повторення глава Міненерго Герман Галущенко доручив Державній інспекції енергетичного нагляду негайно створити комісію для оперативного вивчення цієї ситуації.

Додамо, що через цю аварійну ситуацію зі світлом в Україні відбулися тимчасові відключення електроенергії й у сусідній Молдові.

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