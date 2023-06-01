В Одессе произошла авария на подстанции: без света было почти 10 тысяч потребителей

Сегодня в Одессе произошло аварийное отключение оборудования на одной из подстанций города. Поэтому почти 10 тысяч потребителей оставались без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую" .

Сообщается, что сегодня в 12:47 произошло аварийное отключение оборудования на одной из подстанций Одессы. Без электроэнергии временно осталось 9800 клиентов, проживающих в микрорайоне Черемушки.

Однако в 13:11 энергетики подключили потребителей к резервному источнику и выясняют детали аварии.

Кроме того, из-за аварии на подстанции временно приостановлено движение трамвайных маршрутов №10,13 и троллейбусных маршрутов №9,10,12.

Масштабное отключение света

Напомним, 30 мая из-за срабатывания автоматики на энергетической инфраструктуре в ряде городов Украины исчез свет. Отключение коснулось почти 2 млн абонентов в 12 областях Украины.

Из-за аварийной ситуации произошли временные отключения электроэнергии и в соседней Молдове.

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