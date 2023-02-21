В Одесі та районі завтра повернуть графіки відключень світла

В Одесі та Одеському районі завтра, 22 лютого, застосовуватимуть обмеження електропостачання. Світло відключатимуть за графіками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram .

У компанії зазначили, що світло планують не вимикати у Києві, Київській, Дніпропетровській та частині Одеської області, але в окремих енерговузлах можливі обмеження.

"Через мережеві обмеження в Одесі та Одеському районі діятимуть графіки стабілізаційних відключень", - сказано в повідомленні ДТЕК.