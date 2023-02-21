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В Одесі та районі завтра повернуть графіки відключень світла

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Одеса, Вівторок 21 лютого 2023 22:22
В Одесі та районі завтра повернуть графіки відключень світла Фото: в Одесі та районі завтра повернуть графіки відключень світла (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Одесі та Одеському районі завтра, 22 лютого, застосовуватимуть обмеження електропостачання. Світло відключатимуть за графіками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.

У компанії зазначили, що світло планують не вимикати у Києві, Київській, Дніпропетровській та частині Одеської області, але в окремих енерговузлах можливі обмеження.

"Через мережеві обмеження в Одесі та Одеському районі діятимуть графіки стабілізаційних відключень", - сказано в повідомленні ДТЕК.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні, 21 лютого, у Київській області ввели аварійні відключення світла через негоду.

Також ми писали, що мешканців Одеської області попередили про аварійні відключення світла.

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Одеса вимкнення світла Електроенергія
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