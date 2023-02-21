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В Одеській області можливі аварійні відключення через негоду

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Одеська область, Вівторок 21 лютого 2023 19:31
В Одеській області можливі аварійні відключення через негоду Фото: в Одеській області можливі відключення (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 21 лютого, енергетики повідомили, що в Одеські області можливі аварійні відключення через погодні умови.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.

За словами енергетиків, в Одеській області погіршились погодні умови внаслідок чого й почались аварійні відключення світла.

"Зараз без електроенергії залишилось 24 населених пункти області, це приблизно 17 тис. родин. Найбільше постраждали Ізмаїльський, Подільський та Центральний регіони", - додали в прес-службі.

Крім того, вони додали, що через дощ та сильний вітер в області можуть падати дерева, що призводить до обриву проводів.

"44 аварійні бригади ДТЕК працюють над ліквідацією наслідків погіршення погоди", - додали в компанії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що через негоду ввели аварійні відключення й у Київській області. Наразі без світла 7 тисяч людей.

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ДТЕК Одеса
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