"Складна ситуація в Одесі: через удар ворога є масштабне знеструмлення у місті та прилеглих районах", - повідомили в "Укренерго".

Внаслідок нічних ворожих ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України порушено роботу об'єктів енергосистеми, що вплинуло й на енергопостачання на Одещині.

Фіксуються відключення світла в Одеському районі, зокрема в Одесі.

Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики оглянуть обладнання та розпочнуть ремонти.

Насамперед електропостачання відновлюватимуть для об'єктів критичної інфраструктури, які наразі працюють від автономних джерел живлення.