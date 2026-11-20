В Одесі складна ситуація зі світлом після атаки Росії. У місті та прилеглих районах масштабне знеструмлення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК, "Укренерго" та Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.
"Складна ситуація в Одесі: через удар ворога є масштабне знеструмлення у місті та прилеглих районах", - повідомили в "Укренерго".
Внаслідок нічних ворожих ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України порушено роботу об'єктів енергосистеми, що вплинуло й на енергопостачання на Одещині.
Фіксуються відключення світла в Одеському районі, зокрема в Одесі.
Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики оглянуть обладнання та розпочнуть ремонти.
Насамперед електропостачання відновлюватимуть для об'єктів критичної інфраструктури, які наразі працюють від автономних джерел живлення.
Нагадаємо, 20 листопада російські війська знову атакували енергетичну інфраструктуру України, пошкодивши, зокрема, підстанції "Укренерго". Через наслідки обстрілів у низці регіонів запровадили аварійні відключення електроенергії.
Зокрема, через масовану атаку Росії частина Києва залишилася без електроенергії.
Окрім того, українські АЕС вимушено зменшили потужність через масштабну російську атаку по Україні.