В Одессе сложная ситуация со светом после атаки России. В городе и близлежащих районах масштабное обесточивание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК, "Укрэнерго" и Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.
"Сложная ситуация в Одессе: из-за удара врага есть масштабное обесточивание в городе и близлежащих районах", - сообщили в "Укрэнерго".
В результате ночных вражеских ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины нарушена работа объектов энергосистемы, что повлияло и на энергоснабжение в Одесской области.
Фиксируются отключения света в Одесском районе, в частности, в Одессе.
Как только позволит ситуация безопасности, энергетики осмотрят оборудование и начнут ремонты.
В первую очередь, электроснабжение будут восстанавливать для объектов критической инфраструктуры, которые сейчас работают от автономных источников питания.
Напомним, 20 ноября российские войска снова атаковали энергетическую инфраструктуру Украины, повредив, в частности, подстанции "Укрэнерго". Из-за последствий обстрелов в ряде регионов ввели аварийные отключения электроэнергии.
В частности, из-за массированной атаки России часть Киева осталась без электроэнергии.
Кроме того, украинские АЭС вынужденно снизили мощность из-за масштабной российской атаки по Украине.