Російські війська знову атакували енергетичну інфраструктуру України, пошкодивши, зокрема, підстанції "Укренерго". Через наслідки обстрілів у низці регіонів запровадили аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укренерго ".

"Станом на цю годину у Полтавській і Харківській областях діють аварійні відключення електроенергії. Ці обмеження необхідні для стабілізації роботи енергосистеми. Повернення до графіків погодинних відключень відбудеться щойно ситуація дозволить", - йдеться у заяві.

Також внаслідок ворожого удару в Одесі та прилеглих районах є масштабне знеструмлення. Крім того, світло відсутнє і у споживачів у Києві та Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Одеській, Харківській, Херсонській, Черкаській та Чернігівській областях.

"Енергетики вже працюють на пошкоджених об’єктах усюди, де це безпечно. Однак на частині об’єктів відновлення поки неможливе через загрозу нових ударів", - розповіли в "Укренерго".

Зазначається, що проведення робіт ускладнюють повторні ворожі атаки на енергооб’єкти, які вже відновили після попередніх обстрілів. Таким чином, частину складних ремонтів доводиться починати заново.

"Попри всі труднощі, ремонтні бригади та всі залучені служби працюють цілодобово і скоординовано, щоб якнайшвидше відновити пошкоджене обладнання та повернути електроенергію споживачам", - підкреслили енергетики.