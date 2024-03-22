В Одесі та області запроваджують екстрені відключення світла

"Одеса та Одеський район: змушені переходити на екстрені відключення світла", - сказано у повідомленні.

Як пояснили у ДТЕК, наразі неможливо застосувати графіки відключень. Причина: значні масштаби пошкоджень після ранкового обстрілу.

"Енергетики роблять все можливе, щоб повернути світло в домівки українців, але для стабілізації енергосистеми області потрібно більше часу", - повідомили в ДТЕК.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Одеській області внаслідок масштабної атаки пошкоджені енергетичні об'єкти. Без світла 53 тисячі споживачів.

Масштабна атака

В ніч на 22 березня загарбники масовано атакували Україну, випустили понад 150 дронів та ракет. Сили ППО збили 55 "Шахедів" та 37 ракет.

Під ударом ворога була енергетика. Зокрема, росіяни вдарили по ДніпроГЕС. Важка ситуація у Харкові, місто знеструмлене, є проблеми з інтернетом, водою, електротранспорт не працює.

Проблеми зі світлом виникли у Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Одеській та Хмельницькій областях. Також атаковані об'єкти критичної інфраструктури в Івано-Франківській, Вінницькій, Миколаївській областях.

В "Укренерго" вже назвали сьогоднішню атаку на енергетику найбільшою за весь час війни. Де ввели відключення світла - дізнайтеся за посиланням.

Детальніше про наслідки масованої атаки на ХАрків та область - у матеріалі РБК-Україна.

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