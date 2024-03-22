В Одессе и области вводят экстренные отключения света

"Одесса и Одесский район: вынуждены переходить на экстренные отключения света", - говорится в сообщении.

Как пояснили в ДТЭК, невозможно применить графики отключений. Причина: значительные масштабы повреждений после утреннего обстрела.

"Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть свет в дома украинцев, но для стабилизации энергосистемы области нужно больше времени", – сообщили в ДТЭК.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области в результате масштабной атаки повреждены энергетические объекты. Без света 53 тысяч потребителей.

Масштабная атака

В ночь на 22 марта захватчики массированно атаковали Украину, выпустили более 150 дронов и ракет. Силы ПВО сбили 55 "Шахедов" и 37 ракет.

Под ударом неприятеля была энергетика. В частности, россияне ударили по ДнепроГЭС. Трудная ситуация в Харькове, город обесточен, есть проблемы с интернетом, водой, электротранспорт не работает.

Проблемы со светом возникли в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Одесской и Хмельницкой областях. Также атакованы объекты критической инфраструктуры в Ивано-Франковской, Винницкой, Николаевской областях.

В "Укрэнерго" уже назвали сегодняшнюю атаку на энергетику самой большой за все время войны. Где ввели отключение света – узнайте по ссылке.

Детальнее о последствиях массированной атаки на ХАрков и область - вматериале РБК-Украина.

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