В Одесі та області відчули поштовхи від землетрусу в Румунії

Що відомо про землетрус

За даними румунських сейсмологів, землетрус стався 19 жовтня о 11:51:57 за місцевим часом у сейсмічній зоні Вранча, повіт Бузеу. Магнітуда становила 4,8, а осередок залягав на глибині 124,1 км. Інтенсивність поштовхів оцінили в чотири бали.

За даними румунського інституту, землетрус стався за 54 км на південь від міста Бузеу, за 58 км на схід від Брашова та за 60 км на південний схід від Сфинту-Георге.

Також епіцентр розташовувався за 62 км на північ від Плоєшті, за 72 км на південь від Фокшан і за 90 км на північний схід від Тирговіште.

Епіцентр землетрусу у Румунії 19 жовтня (скриншот із сайту ГЦСК)

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