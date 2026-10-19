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В Одесі та області відчули поштовхи від землетрусу в Румунії

13:33 19.10.2026 Пн
2 хв
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: В Одеській області відчули землетрус із Румунії (Getty Images)

В Одесі та Одеській області у понеділок, 19 жовтня, відчули підземні поштовхи. Землетрус магнітудою 4,8 стався на території Румунії.

Що відомо про землетрус

За даними румунських сейсмологів, землетрус стався 19 жовтня о 11:51:57 за місцевим часом у сейсмічній зоні Вранча, повіт Бузеу. Магнітуда становила 4,8, а осередок залягав на глибині 124,1 км. Інтенсивність поштовхів оцінили в чотири бали.

За даними румунського інституту, землетрус стався за 54 км на південь від міста Бузеу, за 58 км на схід від Брашова та за 60 км на південний схід від Сфинту-Георге.

Також епіцентр розташовувався за 62 км на північ від Плоєшті, за 72 км на південь від Фокшан і за 90 км на північний схід від Тирговіште.

Епіцентр землетрусу у Румунії 19 жовтня (скриншот із сайту ГЦСК)

Про підземні поштовхи в Ізмаїлі Одеської області повідомила кореспондентка "Суспільного", яка відчула коливання.

Нагадаємо, 22 вересня на Полтавщині зафіксували землетрус магнітудою 4,2 за шкалою Ріхтера з епіцентром у районі Мачухівської громади на глибині близько 3 км. Згодом у Решетилівській громаді сталися повторні поштовхи магнітудою 2,5.

Ще один землетрус зареєстрували вночі 15 жовтня у Тячівському районі Закарпатської області. Його магнітуда становила 2,1. За класифікацією фахівців, ці поштовхи належать до невідчутних.

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