В Одессе и области почувствовали толчки от землетрясения в Румынии

Что известно о землетрясении

По данным румынских сейсмологов, землетрясение произошло 19 октября в 11:51:57 по местному времени в сейсмической зоне Вранча, уезд Бузеу. Магнитуда составляла 4,8, а очаг залегал на глубине 124,1 км. Интенсивность толчков оценили в четыре балла.

По данным румынского института, землетрясение произошло в 54 км к югу от города Бузеу, в 58 км к востоку от Брашова и в 60 км к юго-востоку от Сфинту-Георге.

Также эпицентр располагался в 62 км к северу от Плоешти, в 72 км к югу от Фокшан и в 90 км к северо-востоку от Тирговиште.

Эпицентр землетрясения в Румынии 19 октября (скриншот с сайта ГЦСК)

О подземных толчках в Измаиле Одесской области сообщила испытавшая колебания корреспондентка "Суспільного".