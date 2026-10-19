RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Общество Образование Деньги Изменения Экология

В Одессе и области почувствовали толчки от землетрясения в Румынии

13:33 19.10.2026 Пн
2 мин
aimg Татьяна Веремеева
Фото: В Одесской области почувствовали землетрясение из Румынии (Getty Images)

В Одессе и Одесской области в понедельник, 19 октября, ощутили подземные толчки. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на территории Румынии.

Что известно о землетрясении

По данным румынских сейсмологов, землетрясение произошло 19 октября в 11:51:57 по местному времени в сейсмической зоне Вранча, уезд Бузеу. Магнитуда составляла 4,8, а очаг залегал на глубине 124,1 км. Интенсивность толчков оценили в четыре балла.

По данным румынского института, землетрясение произошло в 54 км к югу от города Бузеу, в 58 км к востоку от Брашова и в 60 км к юго-востоку от Сфинту-Георге.

Также эпицентр располагался в 62 км к северу от Плоешти, в 72 км к югу от Фокшан и в 90 км к северо-востоку от Тирговиште.

Эпицентр землетрясения в Румынии 19 октября (скриншот с сайта ГЦСК)

О подземных толчках в Измаиле Одесской области сообщила испытавшая колебания корреспондентка "Суспільного".

Напомним, 22 сентября в Полтавской области зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2 по шкале Рихтера с эпицентром в районе Мачуховской общины на глубине около 3 км. Затем в Решетиловской общине произошли повторные толчки магнитудой 2,5.

Еще одно землетрясение зарегистрировали ночью 15 октября в Тячевском районе Закарпатской области. Его магнитуда составляла 2,1. По классификации специалистов эти толчки относятся к неощутимым.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ОдессаЭкология