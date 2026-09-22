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Біля Полтави стався сильний землетрус

15:17 22.09.2026 Вт
2 хв
aimg Анастасія Никончук
Біля Полтави стався сильний землетрус Ілюстративне фото: землетрус (GettyImages)
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На Полтавщині вдень 22 вересня стався землетрус магнітудою 4,2. Підземні поштовхи зафіксували в районі Мачухівської громади.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію ГЦСК.

Землетрус зафіксували вдень

За даними Головного центру спеціального контролю, підземні поштовхи сталися у Мачухівській громаді Полтавського району.

Сейсмічну подію зафіксували о 12:49:45 за київським часом. Магнітуда землетрусу склала 4,2 за шкалою Ріхтера.

Де знаходився епіцентр

Джерело землетрусу знаходилося на глибині близько 3 кілометрів. Координати вогнища склали 49,57 градуси північної широти та 34,31 градуси східної довготи.

Головний центр спеціального контролю відніс зареєстрований землетрус до категорії поміркованих.

Фото: ГЦСК

Оновлено о 16:25

В Полтавській області стався повторний землетрус. Зокрема, поштовхи зафіксовано в Решетилівській громаді, Полтавського району, Полтавської області, магнітудою 2,5 (за шкалою Ріхтера), на глибині 5 км.

Біля Полтави стався сильний землетрусФото: ГЦСК

За класифікацією землетрусів він відноситься до ледве відчутних.

Зазначимо, 17 вересня в Україні зареєстрували землетрус у Львівській області. Підземні поштовхи сталися у Самбірському районі вночі, близько 01:31 за київським часом. Це була четверта сейсмічна подія, зафіксована на території країни з початку вересня.

Нагадаємо, що у Боярці Київської області зафіксували тимчасове погіршення якості повітря через підвищений вміст дрібнодисперсного пилу. За даними моніторингу, саме вона стала основним забруднювачем, а тривалий вплив може викликати дискомфорт при диханні, особливо у дітей, людей похилого віку та людей з підвищеною чутливістю до подразників.

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