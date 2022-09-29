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В Одесі та Миколаєві під час повітряної тривоги пролунали вибухи

Фото: В Одесі та Миколаєві під час повітряної тривоги пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

В Одесі та Миколаєві увечері 29 вересня пролунали вибухи. У містах оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

За даними ЗМІ, в Одесі чули звуки близько 23:05 години. Сталося це майже одразу після сигналу про ракетну небезпеку.

В Одеській мерії вказують, що наразі над містом "все тихо".

Водночас у місцевих Telegram-каналах з'явилася інформація про гучний вибух у Миколаєві. В місті також оголошено повітряну тривогу.

Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не буде даних про відбій.

Нагадаємо, у Дніпрі 29 вересня під час повітряної тривоги чули звуки вибухів. Міський голова Борис Філатов підтвердив обстріли міста.

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ОдесаВійна Росії проти України