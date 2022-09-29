В Одессе и Николаеве во время воздушной тревоги раздались взрывы

В Одессе и Николаеве вечером 29 сентября прогремели взрывы. В городах объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне .

По данным СМИ, в Одессе слышали звуки около 23:05 часа. Произошло это сразу после сигнала о ракетной опасности.

В то же время в местных Telegram-каналах появилась информация о громком взрыве в Николаеве. В городе также объявлена воздушная тревога.

Стоит отметить, что граждане должны немедленно пройти в укрытие, как только начинают выть сирены. В хранилищах необходимо находиться до тех пор, пока не будет данных об отбое.