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У Дніпрі пролунали гучні вибухи

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Дніпро, Четвер 29 вересня 2022 22:43
У Дніпрі пролунали гучні вибухи Фото: У Дніпрі пролунали гучні вибухи (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У Дніпрі, 29 вересня, пролунали вибухи. У місті оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Дніпрі чути звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

Через три хвилини місцеві мешканці почули ще звуки вибухів. На теперішній момент офіційної інформації стосовно вибухів немає.

Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не з'явиться інформація про відбій тривоги.

Оновлено 22:55

Дніпровський міський голова Борис Філатов закликав не виходити з укриттів.

"Чекаємо на офіційні роз'яснення від військової адміністрації", - заявив Філатов.

У Дніпрі пролунали гучні вибухи

Оновлено 23:39

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив про два прильоти ворожих ракет, постраждали цивільні об'єкти.

"На місці працюють екстрені служби", - додав Тимошенко.

Нагадаємо, що вночі у Запоріжжі та Дніпрі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Нагадаємо, російські окупанти 28 вересня вдарили ракетами по Кривому Рогу. Один снаряд потрапив у підприємство з переробки зернових.

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