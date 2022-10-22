В Одесі спрацювала система ППО під час тривоги
Фото: в Одесі спрацювала система ППО під час тривоги (Getty Images)
В Одесі вночі 22 жовтня спрацювала система протиповітряної оборони під час тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram Одеси.
Жителів просять залишатися в укриттях і слідувати офіційним повідомленням влади.
Раніше на Одещині українські прикордонники збили іранський дрон-камікадзе за допомогою стрілецької зброї.
Нагадаємо, за 36 діб Повітряні сили знищили 223 іранські Shahed-136.
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