В Одесі спрацювала система ППО під час тривоги

В Одесі вночі 22 жовтня спрацювала система протиповітряної оборони під час тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram Одеси.

Жителів просять залишатися в укриттях і слідувати офіційним повідомленням влади.

Раніше на Одещині українські прикордонники збили іранський дрон-камікадзе за допомогою стрілецької зброї.

Нагадаємо, за 36 діб Повітряні сили знищили 223 іранські Shahed-136.

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