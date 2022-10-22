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В Одессе сработала система ПВО во время тревоги

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Одесса, Суббота 22 октября 2022 00:41
В Одессе сработала система ПВО во время тревоги Фото: в Одессе сработала система ПВО во время тревоги (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Одессе ночью 22 октября сработала система противовоздушной обороны во время тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram Одессы.

Жителей просят оставаться в укрытиях и следовать официальным уведомлениям властей.

Ранее в Одесской области украинские пограничники сбили иранский дрон-камикадзе с помощью стрелкового оружия.

Напомним, за 36 суток Воздушные силы уничтожили 223 иранских Shahed-136.

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