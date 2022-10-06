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В Одесі спрацювала ППО під час тривоги

Фото: в Одесі спрацювала ППО під час тривоги (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Одесі знову пролунали вибухи у четвер, 6 жовтня. При цьому в області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Одеської міської ради.

Повідомляється, що у місті спрацювала система протиповітряної оборони.

Місцеві одеські ЗМІ пишуть про збиття двох іранських дронів-камікадзе над Одеською областю.

Оновлено

Одеська міськрада повідомила, що росіяни знову атакували область дронами-камікадзе. При цьому три безпілотники "Shahed-136" збили сили ППО над морем.

Зазначимо, що місцеві жителі раніше повідомляли про вибухи у районі Фонтану в Одесі.

Сьогодні вибухи було чути й у Києві. Причиною цього стали навчання, які проводять в області саперів.

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Одеса