В Одесі спрацювала ППО під час тривоги

Повідомляється, що у місті спрацювала система протиповітряної оборони.

Місцеві одеські ЗМІ пишуть про збиття двох іранських дронів-камікадзе над Одеською областю.

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Одеська міськрада повідомила, що росіяни знову атакували область дронами-камікадзе. При цьому три безпілотники "Shahed-136" збили сили ППО над морем.

Зазначимо, що місцеві жителі раніше повідомляли про вибухи у районі Фонтану в Одесі.

Сьогодні вибухи було чути й у Києві. Причиною цього стали навчання, які проводять в області саперів.

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