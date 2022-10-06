В Одесі пролунав вибух

У четвер, 6 жовтня, ввечері в Одесі було чути вибух. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Думскую ".

Жителям міста та області необхідно залишатися в укриттях.

За даними видання, вибух було чутно у районі Фонтану. При цьому офіційні джерела поки що не розкривали подробиць події.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в тимчасово окупованому Мелітополі вранці пролунала низка вибухів. На півночі міста було видно стовп чорного диму.

Також ми писали, що вибухи 6 жовтня були чутні й у Києві. Причиною цього стали навчання, які проводять в області саперів.

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