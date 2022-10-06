ua ru
Чт, 06 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві чути вибухи: що відомо

Новость на русском →
Київ, Четвер 06 жовтня 2022 12:47
У Києві чути вибухи: що відомо Фото: У Києві вдень 6 жовтня пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Мешканці Києва 6 жовтня почули вибухи. Глухі звуки було чути у різних районах столиці. При цьому повітряну тривогу в місті не оголошено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очевидців.

Як розповіли у прес-службі ДСНС, є інформація про вибух. Нині її перевіряють.

Тим часом у Київській ОВА повідомляють, що сьогодні на території області відбуваються навчання саперів.

"Сьогодні, 6 жовтня, у Вишгородському районі проходять навчання для саперів. У рамках запланованих заходів - відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. У зв'язку з цим у деяких громадах області можливі звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

У місцевих Telegram каналах опублікували відео нібито з місця, де можуть проходити навчання.

Нагадаємо, у ніч на 5 жовтня російські військові запустили по Київській області близько 12 дронів-камікадзе. Внаслідок атаки постраждали об'єкти інфраструктури, а також є поранений.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Вибух
NEWS
ЗСУ ліквідували ще 330 окупантів: названо нові втрати Росії
ЗСУ ліквідували ще 330 окупантів: названо нові втрати Росії
DAILY
Клеймо терориста. Як США можуть послабити Путіна і перетворити РФ на країну-ізгоя
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Клеймо терориста. Як США можуть послабити Путіна і перетворити РФ на країну-ізгоя