У Києві чути вибухи: що відомо

Мешканці Києва 6 жовтня почули вибухи. Глухі звуки було чути у різних районах столиці. При цьому повітряну тривогу в місті не оголошено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очевидців.

Як розповіли у прес-службі ДСНС, є інформація про вибух. Нині її перевіряють.

Тим часом у Київській ОВА повідомляють, що сьогодні на території області відбуваються навчання саперів.

"Сьогодні, 6 жовтня, у Вишгородському районі проходять навчання для саперів. У рамках запланованих заходів - відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. У зв'язку з цим у деяких громадах області можливі звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

У місцевих Telegram каналах опублікували відео нібито з місця, де можуть проходити навчання.