В Одесі співробітники ТЦК побили поліцейського

Деталі інциденту

Подія сталася кілька днів тому під час доставлення дільничним офіцером поліції до одного з відділів Одеського РТЦК чоловіка, який порушив правила військового обліку.

Як встановили правоохоронці, у приміщенні установи троє військовослужбовців почали агресивно поводитися щодо поліцейського. Вони нецензурно лаялися, а один із них перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Коли правоохоронець зробив зауваження - вчинили бійку. У результаті інциденту поліцейський зазнав тілесних ушкоджень.

Що загрожує

За фактом побиття правоохоронця під час виконання службових обов’язків відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Військовослужбовцям повідомили про підозру. Вони затримані у процесуальному порядку і знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання. Наразі поліція готує клопотання до суду щодо обрання запобіжних заходів.