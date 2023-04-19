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В Одесі шукають вибухівку в будівлі суду

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Одеса, Середа 19 квітня 2023 14:48
В Одесі шукають вибухівку в будівлі суду Фото: в Одесі надійшло повідомлення про замінування будівлі Малиновського районного суду 19 квітня (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 19 квітня, в Одесі оголосили евакуацію з будівлі Малиновського районного суду Одеси через начебто повідомлення про "замінування".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку установи у Facebook.

"Надійшло повідомлення про мінування будівлі Малиновського районного суду м. Одеси", - йдеться в повідомленні.

Наразі роботу установи призупинено.

"Відбувається евакуація відвідувачів та працівників суду", - додали в прес-службі.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму 14 квітня оголосили евакуацію зі шкіл. Причиною тому нібито стало повідомлення про "мінування".

Раніше повідомлення про мінування всіх шкіл, дитячих садків та торговельних центрів перевіряли у Житомирі, а в Дніпрі невідомий повідомив про замінування кількох шкіл міста.

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