В Одессе ищут взрывчатку в здании суда
В среду, 19 апреля, в Одессе объявили эвакуацию из здания Малиновского районного суда Одессы из-за якобы сообщения о "заминировании".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу учреждения в Facebook.
"Поступило сообщение о минировании здания Малиновского районного суда г. Одессы", - говорится в сообщении.
В настоящее время работа учреждения приостановлена.
"Происходит эвакуация посетителей и работников суда", - добавили в пресс-службе.
Напомним, во временно оккупированном Крыму 14 апреля объявили эвакуацию из школ. Причиной тому якобы стало сообщение о "минировании".
Ранее сообщения о минировании всех школ, детских садов и торговых центров проверяли в Житомире, а в Днепре неизвестный сообщил о заминировании нескольких школ города.
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