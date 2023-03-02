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У Житомирі шукають вибухівку у школах, дитсадках та ТЦ

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Житомир, Четвер 02 березня 2023 10:12
У Житомирі шукають вибухівку у школах, дитсадках та ТЦ Фото: у Житомирі шукають вибухівку у школах, дитсадках та ТЦ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 2 березня, у Житомирі перевіряють повідомлення про мінування усіх шкіл, дитячих садочків та торговельних центрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

"Електронне повідомлення про мінування надійшло сьогодні до Головного управління Нацполіції у Житомирській області", - розповіла речниця поліції Житомирської області Алла Ващенко.

За її словами, у повідомленні сказано про мінування усіх шкіл, дитячих садочків та торговельних центрів, але не вказано, в якому саме місті.

"Зараз поліцейські перевіряють ці заклади", - додала вона.

Як повідомлялося, у Чернігові в четвер, 9 лютого, оголосили евакуацію з міськради під час засідання через повідомлення про "мінування".

Нагадаємо, 2 січня, надійшло повідомлення про замінування будівлі Львівської Ратуші.

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