У Житомирі шукають вибухівку у школах, дитсадках та ТЦ
У четвер, 2 березня, у Житомирі перевіряють повідомлення про мінування усіх шкіл, дитячих садочків та торговельних центрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.
"Електронне повідомлення про мінування надійшло сьогодні до Головного управління Нацполіції у Житомирській області", - розповіла речниця поліції Житомирської області Алла Ващенко.
За її словами, у повідомленні сказано про мінування усіх шкіл, дитячих садочків та торговельних центрів, але не вказано, в якому саме місті.
"Зараз поліцейські перевіряють ці заклади", - додала вона.
Як повідомлялося, у Чернігові в четвер, 9 лютого, оголосили евакуацію з міськради під час засідання через повідомлення про "мінування".
Нагадаємо, 2 січня, надійшло повідомлення про замінування будівлі Львівської Ратуші.
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