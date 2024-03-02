"Тільки що рятувальникам з-під завалів вдалося дістати чоловіка. На щастя, живий! В момент влучання ворожого дрону він, попередньо, перебував у підвалі", - пише Кіпер.

За словами голова ОВА, чоловік перебуває у свідомості, наразі його оглядають медики.

Пошуки й розбір завалів продовжуються.

Що відомо про удар по багатоповерхівці станом на 08:11

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), згідно з попередніми даними, внаслідок удару росіян зруйновано 18 квартир дев’ятиповерхового житлового будинку. До аварійно-рятувальних робіт залучені 92 особи й 21 одиниця техніки, а тако кінологи від волонтерської організації.

З-під завалів було вивільнено тіла 2 загиблих. Попередньо постраждали 8 людей, з них 1 дитина.

"Вибухом також пошкоджено поруч розташовану будівлю бойлерної, внаслідок чого без теплопостачання залишилося 11 багатоквартирних житлових будинків. Визначено місце для тимчасового розселення мешканців", - додає ДСНС.

Також було розгорнуто пункти обігріву та надання психологічної допомоги.

Фото: в Одесі рятувальники деблокували з-під завалів чоловіка, його оглядають лікарі (t.me/dsns_telegram)

Атака на Україну у ніч на 2 березня

У ніч на 2 березня російські терористи атакували Україну:

3-ма керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-35 з тимчасово окупованих територій Херсонської та Донецької областей;

17-ма ударними безпілотниками типу Shahed з території російського Приморсько-Ахтарську та кримської Балаклеї.

Загалом під час бойової роботи зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил й мобільні вогневі групи Сил оборони знищили 14 "Шахедів".

Внаслідок влучань є загиблі, а також постраждалі в Одеській та Харківській областях.