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В Одесі рятувальники деблокували з-під завалів чоловіка, його оглядають лікарі

Фото: в Одесі рятувальники деблокували з-під завалів чоловіка, його оглядають лікарі (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергій Пишкін

В Одесі рятувальники дістали з-під завалів чоловіка. Наразі його оглядають медики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Кіпера.

"Тільки що рятувальникам з-під завалів вдалося дістати чоловіка. На щастя, живий! В момент влучання ворожого дрону він, попередньо, перебував у підвалі", - пише Кіпер. 

За словами голова ОВА, чоловік перебуває у свідомості, наразі його оглядають медики. 

Пошуки й розбір завалів продовжуються. 

Що відомо про удар по багатоповерхівці станом на 08:11

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), згідно з попередніми даними, внаслідок удару росіян зруйновано 18 квартир дев’ятиповерхового житлового будинку. До аварійно-рятувальних робіт залучені 92 особи й 21 одиниця техніки, а тако кінологи від волонтерської організації. 

З-під завалів було вивільнено тіла 2 загиблих. Попередньо постраждали 8 людей, з них 1 дитина. 

 

"Вибухом також пошкоджено поруч розташовану будівлю бойлерної, внаслідок чого без теплопостачання залишилося 11 багатоквартирних житлових будинків. Визначено місце для тимчасового розселення мешканців", - додає ДСНС. 

Також було розгорнуто пункти обігріву та надання психологічної допомоги.

 

Фото: в Одесі рятувальники деблокували з-під завалів чоловіка, його оглядають лікарі (t.me/dsns_telegram)

Атака на Україну у ніч на 2 березня 

У ніч на 2 березня російські терористи атакували Україну: 

  • 3-ма керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-35 з тимчасово окупованих територій Херсонської та Донецької областей;
  • 17-ма ударними безпілотниками типу Shahed з території російського Приморсько-Ахтарську та кримської Балаклеї.

Загалом під час бойової роботи зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил й мобільні вогневі групи Сил оборони знищили 14 "Шахедів". 

Внаслідок влучань є загиблі, а також постраждалі в Одеській та Харківській областях. 

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