В Одессе спасатели извлекли из-под завалов мужчину. Пока его осматривают медики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера.
"Только что спасателям из-под завалов удалось достать мужчину. К счастью, жив! В момент попадания вражеского дрона он, предварительно, находился в подвале", - пишет Кипер.
По словам главы ОВА, мужчина находится в сознании, сейчас его осматривают медики.
Поиски и разборы завалов продолжаются.
Что известно об ударе по многоэтажке по состоянию на 08:11
Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), согласно предварительным данным, в результате удара россиян разрушены 18 квартир девятиэтажного жилого дома. К аварийно-спасательным работам привлечены 92 человека и 21 единица техники, а также кинологи от волонтерской организации.
Из-под завалов были освобождены тела 2 погибших. Предварительно пострадали 8 человек, из них 1 ребенок.
"Взрывом также повреждено рядом расположенное здание бойлерной, в результате чего без теплоснабжения осталось 11 многоквартирных жилых домов. Определено место для временного расселения жильцов", - добавляет ГСЧС.
Также были развернуты пункты обогрева и оказание психологической помощи.
Фото: в Одессе спасатели деблокировали из-под завалов мужчину, его осматривают врачи (t.me/dsns_telegram)
Атака на Украину в ночь на 2 марта
В ночь на 2 марта российские террористы атаковали Украину:
Всего во время боевой работы зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и мобильные огневые группы Сил обороны уничтожили 14 "Шахедов".
В результате попаданий погибшие, а также пострадавшие в Одесской и Харьковской областях.
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