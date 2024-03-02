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В Одессе спасатели деблокировали из-под завалов мужчину, его осматривают врачи

Фото: в Одессе спасатели деблокировали из-под завалов мужчину, его осматривают врачи (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергей Пышкин

В Одессе спасатели извлекли из-под завалов мужчину. Пока его осматривают медики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

"Только что спасателям из-под завалов удалось достать мужчину. К счастью, жив! В момент попадания вражеского дрона он, предварительно, находился в подвале", - пишет Кипер.

По словам главы ОВА, мужчина находится в сознании, сейчас его осматривают медики.

Поиски и разборы завалов продолжаются.

Что известно об ударе по многоэтажке по состоянию на 08:11

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), согласно предварительным данным, в результате удара россиян разрушены 18 квартир девятиэтажного жилого дома. К аварийно-спасательным работам привлечены 92 человека и 21 единица техники, а также кинологи от волонтерской организации.

Из-под завалов были освобождены тела 2 погибших. Предварительно пострадали 8 человек, из них 1 ребенок.

"Взрывом также повреждено рядом расположенное здание бойлерной, в результате чего без теплоснабжения осталось 11 многоквартирных жилых домов. Определено место для временного расселения жильцов", - добавляет ГСЧС.

Также были развернуты пункты обогрева и оказание психологической помощи.

 

Фото: в Одессе спасатели деблокировали из-под завалов мужчину, его осматривают врачи (t.me/dsns_telegram)

Атака на Украину в ночь на 2 марта

В ночь на 2 марта российские террористы атаковали Украину: 

  • 3-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-35 с временно оккупированных территорий Херсонской и Донецкой областей;
  • 17-ю ударными беспилотниками типа Shahed с территории российского Приморско-Ахтарска и крымской Балаклеи.

Всего во время боевой работы зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и мобильные огневые группы Сил обороны уничтожили 14 "Шахедов".

В результате попаданий погибшие, а также пострадавшие в Одесской и Харьковской областях.

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