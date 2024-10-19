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В Одесі розповіли про наслідки російської ракетної атаки

Фото: наслідки удару ракетами по Одесі 18 жовтня (скріншот з відео міської адміністрації)
Автор: Вадим Ребрина

В результаті ракетної атаки на Одесу 18 жовтня, за попередніми даними, пошкоджено триповерхівку та понад 10 приватних будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву владу.

Як зазначив в.о. Одеського міського голови Олександр Філатов, наразі інформація про загиблих та постраждалих осіб не надходила.

Після виконання завдань оперативними службами будуть залучені комунальні служби.

Російські окупанти вдарили по Одесі в п'ятницю, 18 жовтня. В результаті атаки в місті пошкоджено житлову забудову.

14 жовтня російські війська атакували балістикою припортову інфраструктуру Одеси. Є загиблий, вісім поранених. Крім того, вже вдруге зазнало пошкодження суховантажного судна під прапором Палау "OPTIMA". Тиждень тому це судно вже було пошкоджено внаслідок обстрілу балістикою.

11 жовтня російські війська обстріляли Одеську область балістичними ракетами. Четверо людей загинули, 10 людей постраждали.

9 жовтня росіяни атакували портову інфраструктуру Одеського району. Тоді загарбники обстріляли цивільний контейнеровоз під прапором Панами. В результаті загинули дев'ятеро людей, вісім отримали поранення.

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ОдесаВійна Росії проти України