В Одесі розповіли про наслідки російської ракетної атаки

Російські окупанти вдарили по Одесі в п'ятницю, 18 жовтня. В результаті атаки в місті пошкоджено житлову забудову.

14 жовтня російські війська атакували балістикою припортову інфраструктуру Одеси. Є загиблий, вісім поранених. Крім того, вже вдруге зазнало пошкодження суховантажного судна під прапором Палау "OPTIMA". Тиждень тому це судно вже було пошкоджено внаслідок обстрілу балістикою.

11 жовтня російські війська обстріляли Одеську область балістичними ракетами. Четверо людей загинули, 10 людей постраждали.

9 жовтня росіяни атакували портову інфраструктуру Одеського району. Тоді загарбники обстріляли цивільний контейнеровоз під прапором Панами. В результаті загинули дев'ятеро людей, вісім отримали поранення.

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