Росіяни атакували балістикою порт Одеси: пошкоджені кораблі, є жертва та поранені

14 жовтня російські війська знову атакували балістикою припортову інфраструктуру Одеси. Є загиблий, вісім поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра з відновлення України Олексія Куліби, Telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера, Одеську облпрокуратуру.

"Чергова атака РФ на портову інфраструктуру: одна людина загинула, пошкоджено два цивільних судна. 14 жовтня росія вкотре здійснила обстріл Одеського порту. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще вісім постраждали. Всі цивільні", - розповів Кулеба.

За даними голови ОВА, постраждалі знаходяться у лікарні, двоє з них у важкому стані.

"Медики надають всю необхідну допомогу. Всі поранені та загиблий - працівники припортової інфраструктури, громадяни України", - підкреслив Кіпер.

Пошкоджені кораблі та склади

Крім того, вже вдруге зазнало пошкоджень суховантажне судно під прапором Палау "OPTIMA".

"Тиждень тому це судно вже було пошкоджено внаслідок обстрілу балістикою. Тоді постраждали іноземці - члени екіпажу. Інше пошкоджене сьогодні судно, "NS Moon" ходить під прапором Белізу", - зазначив віце-прем'єр.

Окрім того, під час атаки було пошкоджено склад зернових, вантажні крани, складські приміщення, техніка, будівлі філії Адміністрації морських портів, автомобілі.

РФ атакувала однією балістичною ракетою

Як зазначив Кіпер, російські терористи атакували Одесу однією балістичною ракетою.

За даними слідства, 14 жовтня близько 11:50 збройні сили РФ завдали ракетних ударів по портовій інфраструктурі Одеси.

"Огляд триває, дані стосовно остаточної кількості загиблих та постраждалих, а також повного переліку руйнувань та пошкоджень встановлюються", - зазначили в Одеській облпрокуратурі.

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).