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В Одессе рассказали о последствиях российской ракетной атаки

Фото: последствия удара ракетами по Одессе 18 октября (скриншот из видео городской администрации)
Автор: Вадим Ребрина

В результате ракетной атаки на Одессу 18 октября, по предварительным данным, повреждена трехэтажка и более 10 частных домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные власти.

Как отметил и.о. Одесского городского головы Александр Филатов, на этот момент информация о погибших и пострадавших не поступала.

После выполнения задач оперативными службами будут привлечены коммунальные службы.

Российские оккупанты ударили по Одессе в пятницу, 18 октября. В результате атаки в городе повреждена жилая застройка.

14 октября российские войска атаковали баллистикой припортовую инфраструктуру Одессы. Есть погибший, восемь раненых. Кроме того, уже вторично получил повреждение сухогруз под флагом Палау "OPTIMA". Неделю назад это судно уже было повреждено в результате обстрела баллистикой.

11 октября российские войска обстреляли Одесскую область баллистическими ракетами. Четверо человек погибли, 10 человек пострадали.

9 октября россияне атаковали портовую инфраструктуру Одесского района. Тогда захватчики обстреляли гражданский контейнеровоз под флагом Панамы. В результате погибли девять человек, восемь получили ранения.

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