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Росіяни вдарили по Одесі: в місті пошкоджено житлову забудову

Одеса, П'ятниця 18 жовтня 2024 22:54
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Росіяни вдарили по Одесі: в місті пошкоджено житлову забудову Фото: росіяни вдарили по Одесі (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти вдарили по Одесі в п'ятницю, 18 жовтня. В результаті атаки в місті пошкоджено житлову забудову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міську раду Одеси.

Наразі через рух ворожих ударних БпЛА в Одеській області оголошено тривогу. А за даними міськради в місті вже зафіксовано наслідки російської атаки.

"Внаслідок російської ракетної атаки в Одесі пошкоджено житлову забудову. На місці виникла пожежа. Працюють рятувальні та оперативні служби", - заявили в адміністрації.

Карта повітряних тривог станом на 22:53 виглядає так:

Росіяни вдарили по Одесі: в місті пошкоджено житлову забудову

Зауважимо, що протягом останніх місяців російські терористи регулярно і майже кожної ночі атакували Україну ракетами та безпілотними літальними апаратами (БпЛА).

До прикладу, лише вчора в Одесі працювали сили ППО через російські атаки.

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