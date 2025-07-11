В Одесі росіяни вдарили "Шахедом" по будівлі ТЦК, - джерела

Вранці, 11 липня, російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками "Шахед", унаслідок чого було уражено будівлю ТЦК та СП.
Про це РБК-Україна повідомили джерела.
"РФ вдарила "Шахедом" по будівлі ТЦК в Одесі", - йдеться у повідомленні.
Наразі з’ясовуються масштаби пошкоджень та інформація про можливих постраждалих.
Нагадаємо, Росія зранку знову атакувала Україну ударними дронами. Під час цієї атаки в Одесі було зафіксовано вибух.
Перед тим Повітряні сили повідомили про ворожу активність в акваторії Чорного моря, зокрема у напрямку Одеси рухалася група ударних БпЛА. Згодом стало відомо, що над містом працює протиповітряна оборона.
Також вибухи пролунали в Миколаєві. У місті спалахнула пожежа через атаку "Шахедів".
Крім цього російські військові вдарили й по Харкову. Детальніше про наслідки ворожого удару по центру міста, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.