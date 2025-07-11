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В Одессе россияне ударили "Шахедом" по зданию ТЦК, - источники

Пятница 11 июля 2025 10:50
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В Одессе россияне ударили "Шахедом" по зданию ТЦК, - источники Фото: в Одессе прогремел взрыв (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Ірина Глухова

Утром, 11 июля, российские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками "Шахед", в результате чего было поражено здание ТЦК и СП.

Об этом РБК-Украина сообщили источники.

"РФ ударила "Шахедом" по зданию ТЦК в Одессе", - говорится в сообщении.

Сейчас выясняются масштабы повреждений и информация о возможных пострадавших.

Атака на Украину 11 июля

Напомним, Россия утром снова атаковала Украину ударными дронами. Во время этой атаки в Одессе был зафиксирован взрыв.

Перед тем Воздушные силы сообщили о вражеской активности в акватории Черного моря, в частности в направлении Одессы двигалась группа ударных БпЛА. Впоследствии стало известно, что над городом работает противовоздушная оборона.

Также взрывы прогремели в Николаеве. В городе вспыхнул пожар из-за атаки "Шахедов".

Кроме этого российские военные ударили и по Харькову. Подробнее о последствиях вражеского удара по центру города, можно узнать в материале РБК-Украина.

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