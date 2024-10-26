В Одесі пролунав вибух, військові попереджали про балістику

Ввечері, 26 жовтня, в Одесі пролунав вибух. За інформацією військових, існувала загроза застосування балістики з півдня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Геннадія Труханова і канал Повітряних сил ЗСУ.

"У місті чутно вибух! Будьте у безпечних місцях", - йдеться у повідомленні о 18:45.

За декілька хвилин до вибуху у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що існує загроза застосування балістичного озброєння з півдня, а саме для областей, де оголошено повітряну тривогу.

Пізніше, о 18:50, глава Одеської ОВА Олег Кіпер поінформував, що над Одесою літає ворожий розвідувальний дрон.

Де оголосили тривогу

Станом на 18:50 карта повітряних тривог в Україні має такий вигляд. Сигнал почав поширюватися областями, коли стало відомо про загрозу балістики.