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В Одесі пролунав вибух, військові попереджали про балістику

Субота 26 жовтня 2024 18:51
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В Одесі пролунав вибух, військові попереджали про балістику Фото: Іскандер (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Ввечері, 26 жовтня, в Одесі пролунав вибух. За інформацією військових, існувала загроза застосування балістики з півдня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Геннадія Труханова і канал Повітряних сил ЗСУ.

"У місті чутно вибух! Будьте у безпечних місцях", - йдеться у повідомленні о 18:45.

За декілька хвилин до вибуху у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що існує загроза застосування балістичного озброєння з півдня, а саме для областей, де оголошено повітряну тривогу.

Пізніше, о 18:50, глава Одеської ОВА Олег Кіпер поінформував, що над Одесою літає ворожий розвідувальний дрон.

Де оголосили тривогу

Станом на 18:50 карта повітряних тривог в Україні має такий вигляд. Сигнал почав поширюватися областями, коли стало відомо про загрозу балістики.

В Одесі пролунав вибух, військові попереджали про балістику

Нагадаємо, в ніч з 25 на 26 жовтня у Дніпрі, після повідомлення про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму, пролунав вибух.

Внаслідок атаки постраждали житлові будинки, медичний заклад, крім того, відомо про п'яти загиблих і 20 поранених.

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