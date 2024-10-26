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У Дніпрі зросла кількість загиблих після нічної атаки РФ

Субота 26 жовтня 2024 17:58
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У Дніпрі зросла кількість загиблих після нічної атаки РФ Фото: рятувальники розбирають завали на місці подій (t.me/dnipropetrovskaODA/17003)
Автор: Едуард Ткач

В ніч з 25 на 26 жовтня Росія завдала ракетного удару по місту Дніпро. Наразі кількість загиблих знову зросла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Збільшилася кількість загиблих у Дніпрі. На зараз їх п`ятеро. З-під завалів рятувальники дістали тіло чоловіка. Співчуття рідним всіх жертв російського терору", - написав він.

Крім того, глава МЗС Ігор Клименко раніше повідомляв, що є не лише загиблі, але й ще 20 людей поранені.

Обстріл Дніпра

Нагадаємо, що росіяни обстріляли Дніпро в ніч на 26 жовтня. Перед атакою у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.

Зранку голова ОВА розповів, що ракета влучила у житловий будинок. Також пошкодження отримали інші багатоквартирні будинка та один з медзакладів. Крім того, постраждали об'єкти критичної інфраструктури.

Детальніше про наслідки нічної атаки РФ на Дніпро - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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